Francfort (VNA) – Le forum Vietnam Dialogue 2026, organisé le 17 novembre à Francfort avec plus de 160 participants, a mis en lumière l'attractivité du marché vietnamien et les perspectives de coopération avec l'Allemagne et l'Union européenne (UE).

Lancé en 2024, ce rendez-vous annuel réunit décideurs politiques, entreprises, institutions financières et universitaires vietnamiens et européens afin de favoriser les échanges et de concrétiser des partenariats dans le commerce, l'investissement et le développement économique.

Les deux cofondateurs du forum, le Dr Marcus Wittner et Jan René Fricke, ont expliqué que cette initiative était née de leur volonté de rapprocher les acteurs désireux de développer la coopération entre le Vietnam et l'Europe. Après avoir accueilli 120 participants lors de sa première édition, l'événement en a rassemblé plus de 160 cette année, témoignant de l'intérêt grandissant des milieux économiques internationaux pour l'Asie du Sud-Est et le marché vietnamien.

La conseillère commerciale du Vietnam en Allemagne, Dang Thi Thanh Phuong, a souligné que l'Allemagne était l'un des principaux partenaires du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam occupait une place croissante dans les relations de Berlin avec l'Asie du Sud-Est. La présence d'entreprises allemandes dans les infrastructures, l'énergie, la logistique, les technologies et l'industrie témoigne du potentiel de coopération à long terme et contribue au renforcement du partenariat stratégique bilatéral.

La conseillère commerciale du Vietnam en Allemagne, Dang Thi Thanh Phuong. Photo: VNA

Les experts et représentants d'entreprises allemands et européens ont, pour leur part, souligné que le Vietnam demeurait une destination attractive grâce à son intégration croissante dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, à l'expansion de son marché intérieur, à la progression du pouvoir d'achat et aux perspectives offertes par les services, les technologies et l'innovation.

Ils ont également salué les avancées en matière de numérisation des procédures administratives et douanières, ainsi que le renforcement du dialogue entre les autorités et les entreprises.

La coopération avec l'Allemagne et l'UE s'étend désormais du commerce et de l'investissement aux secteurs à forte valeur technologique. Les entreprises allemandes disposent d'atouts dans l'automatisation, les infrastructures, l'énergie et la formation, tandis que le Vietnam offre un marché prometteur et une position croissante dans les chaînes d'approvisionnement internationales. L'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et la diversification de ces chaînes créent de nouvelles possibilités de partenariat.

Pour saisir ces opportunités, les experts ont appelé le Vietnam à stabiliser et à rendre plus prévisible son environnement d'investissement, à former des ressources humaines qualifiées, notamment dans les technologies et les semi-conducteurs, et à renforcer la compétitivité des entreprises nationales, en particulier des PME. La simplification des procédures, l'amélioration de l'accès au financement et le transfert de technologies figurent également parmi les priorités.

Ils ont préconisé une coopération accrue entre entreprises, banques, universités et instituts de recherche des deux pays.

Interrogé par la VNA, le professeur Jonathan London, spécialiste d'économie politique à l'Université de Leyde (Pays-Bas) et ancien conseiller économique principal de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) au Vietnam, a estimé que le pays traversait une période riche en perspectives. Dans le cadre de sa transformation économique, le Vietnam doit élargir ses partenariats internationaux. L'Allemagne, les Pays-Bas et les pays nordiques peuvent notamment apporter technologies, solutions et expériences organisationnelles.

Il a également souligné la nécessité de renforcer les capacités des autorités locales en matière de diplomatie économique pour mieux attirer les investisseurs étrangers.

Jens Ruebbert, directeur régional Asie-Pacifique de la banque Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), a relevé que les grands projets et les réformes économiques entraînaient des besoins croissants de financement. Il a jugé appropriée la création de centres financiers au Vietnam, en donnant la priorité à Hô Chi Minh-Ville, puis à Da Nang. Pour attirer les institutions étrangères, le pays devrait simplifier les procédures d'établissement de succursales et de bureaux de représentation, prévoir des incitations fiscales et former davantage de personnel qualifié dans les secteurs financier et bancaire.

Enfin, Alexander Ziehe, président de la Chambre de commerce allemande au Vietnam, a salué l'ouverture du gouvernement vietnamien aux investissements allemands et européens ainsi que les efforts déployés pour améliorer l'environnement des affaires.

Il a mis en avant les perspectives de coopération dans l'industrie, les infrastructures et la construction durable, tout en appelant à accélérer la mise en place du Centre financier international au Vietnam afin de faciliter les flux de capitaux et de stimuler les investissements internationaux.-VNA