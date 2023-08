Photo: vietjet

Thua Thien-Hue (VNA) – La comagnie aérienne Vietjet vient d’accueillir le premier vol direct reliant la province de Thua Thien-Hue (Centre) et Taipei de Taïwan (Chine), transportant les premiers passagers taïwanais vers le nouveau terminal de l'aéroport de Phu Bai à Thua Thien-Hue. Ce vol affrété utilise l'avion moderne de Vietjet.Auparavant, Vietjet a été le premier opérateur de deux liaisons directes reliant le nouveau terminal de l'aéroport de Phu Bai à Kunming (Chine) et Séoul (République de Corée).Taipei est connue comme un "paradis urbain" avec des attractions touristiques, des musées, des galeries et des rues commerçantes animées. L’ancienne cité impériale de Hue, - la ville des festivals et du patrimoine culturel de l'UNESCO, est une destination préférée de nombreux voyageurs nationaux et étrangers. Depuis Hue, les touristes peuvent également visiter facilement des destinations patrimoniales au Centre et à travers le Vietnam.Avec de nouvelles lignes aériennes internationales vers Thua Thien-Hue, Vietjet cherche à aider à créer plus de circuits pour attirer les visiteurs internationaux, contribuant ainsi au développement de l'économie locale et du tourisme à la hauteur du potentiel et de la position d'une ancienne capitale riche en valeurs patrimoniales comme Hue.Les vols devraient non seulement amener des touristes internationaux au Vietnam et promouvoir l'image d'un pays amical et hospitalier auprès d'amis du monde entier, mais également transporter des touristes vietnamiens vers des destinations mondialement connues.Le transporteur Vietjet est une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, l'efficacité des opérations et la performance, en appliquant les dernières technologies à toutes les activités et en menant la tendance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients. Vietjet est membre à part entière de l'International Air Transport Association (IATA - Association du transport aérien international) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).