Un avion de Vietjet.



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - À partir du 30 août 2023, Vietjet augmentera la fréquence de la liaison Hanoï-Bangkok à 3 vols aller-retour par jour.

Ainsi, les passagers puissent pleinement profiter de leur temps pour découvrir la Thaïlande avec des billets à partir de seulement 0 dong (taxes et frais non compris) qui sont ouverts en vente tous les mercredis, jeudis et vendredis sur www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.

Volant quotidiennement avec 3 vols aller-retour par jour, les nouveaux vols ont un horaire idéal en décollant de Hanoï à 09h55 et en atterrissant à 11h45 (heure locale). Les vols de Bangkok à Hanoï décollent à 12h45 (heure locale) et atterrissent à 14h35.

Vietjet propose aux passagers 196 vols par semaine entre le Vietnam et la Thaïlande, de Hô Chi Minh-Ville/Hanoï/Da Nang/Phu Quoc à Phuket, Chiang Mai, Bangkok et se connecte facilement avec Thai Vietjet pour les vols intérieurs de la Thaïlande. En venant en Thaïlande avec Vietjet, les passagers peuvent profiter de leur temps pour découvrir "la ville qui ne dort jamais" Bangkok, une "île paradisiaque" Phuket avec de belles plages et de délicieux fruits de mer réputés, un Chiang Mai verdoyant et paisible, ou un ancien Chiang Raï, etc.

Bangkok, en Thaïlande.



Ayant un grand nombre de vols avec des horaires de vol flexibles et pratiques, Vietjet propose toujours des promotions attrayantes, offert une assurance voyage gratuite Sky Care. Les clients peuvent accumuler des points et gagner des offres attrayants uniquement disponibles chez Vietjet.

Le transporteur Vietjet est une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, l'efficacité des opérations et la performance, en appliquant les dernières technologies à toutes les activités et en menant la tendance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



Vietjet est membre à part entière de l'International Air Transport Association (IATA - Association du transport aérien international) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com. Elle a également été répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal pendant de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA