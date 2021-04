Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En vue de rétablir progressivement les vols internationaux en toute sécurité, de répondre aux besoins de déplacement des passagers et de contribuer au relance de l'économie et du tourisme, à partir du 1 er avril, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet (Vietjet Air) reprend l’exploitation régulière des lignes internationales reliant vers Bangkok (Thaïlande), Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée), Taipei (Taiwan-Chine)…

Concrètement, les vols directs reliant Ho Chi Minh-Ville à Bangkok (Thaïlande) seront exploités tous les vendredis ; ceux reliant Hanoï à Séoul, le 15 avril ; ceux reliant Hanoï à Tokyo (les 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 26, 29 et 30 avril 2021.

Photo : VNA



Les vols en provenance de Hanoï vers Taipei (Taiwan-Chine) partiront à partir le 11 avril 2021.



Actuellement, selon les réglementations d'entrée des pays, les vols en provenance du Vietnam ne répondent qu'aux besoins des citoyens vietnamiens souhaitant étudier, travailler, rendre visite à des proches à l'étranger, et aux besoins des étrangers pour rentrer chez eux.



Les passagers doivent se référer activement aux règlements d'immigration officiellement annoncés par les ambassades des pays pour garantir les documents et procédures nécessaires.



Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.vietjetair.com; la page Facebook officielle de la compagnie aérienne nationale à l’adresse www.facebook.com/vietjetvietnam; l’application mobile « VietjetAir » ou contactez les guichets de Vietjet Air.-VNA