La grande fête de lanternes pour prier pour la paix du monde. Photo: VNA



Ha Nam (VNA) – La grande fête de lanternes flottantes pour prier pour la paix du monde a eu lieu lundi soir 13 mai dans le Centre culturel bouddhique de Tam Chuc, district de Kim Bang, province de Ha Nam au Nord, en présence du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.

S’exprimant à la fête, le dirigeant vietnamien a exprimé la volonté du Vietnam d’accueillir la Journée du Vesak de l’ONU 2019. «C’est un événement important dans la vie de croyance et de religion de nombreux pays du monde et aussi la fierté des bouddhistes et des Vietnamiens. C’est aussi une bonne occasion pour sensibiliser les valeurs du Bouddhisme», a-t-il ajouté.

Il a appelé les bouddhistes et toutes les populations du monde à resserrer l’amitié, la coopération, l’amour et à faire valoir les valeurs bouddhiques, à conjuguer leurs efforts pour édifier la paix, à régler les défis et les conflits, à réduire la pauvreté.

Pham Binh Minh a souhaité que les Vietnamiens comme les bouddhistes vietnamiens continuent à faire valoir les valeurs du Bouddhisme, à enrichir la valeur culturelle du Vietnam, à respecter les politiques et les lois relatives à la religion.

Le Vesak de l’ONU 2019 ayant pour thème «L’approche du bouddhisme à l’égard du leadership mondial et les responsabilités partagées pour une société durable» a lieu au Vietnam du 10 au 14 mai, attirant 1.600 délégués internationaux venus de plus de 110 pays et territoires.

Près de 400 interventions en anglais et 110 autres en vietnamien sont présentées lors de cet événement. Les débats du Vesak sont axés sur le leadership responsable pour une société durable; l’approche du bouddhisme en matière de famille harmonieuse, d’éducation et de consommation responsable; et le bouddhisme et la quatrième révolution industrielle.



"Vesak", le jour de la pleine lune au mois de mai, est le jour le plus sacré pour les millions de bouddhistes du monde. L’Assemblée générale de l'ONU reconnait, à l’échelle mondiale, la Journée du Vesak afin de reconnaître les contributions du bouddhisme à l’humanité. -VNA