Des délégués visitent l'exposition ''17 visages d'action du Vietnam pour le développement durable''. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une cérémonie d'ouverture de l'exposition "17 visages d'action du Vietnam pour le développement durable" s'est tenue vendredi 20 octobre à Hanoï, à l’occasion de la Journée des femmes vietnamiennes (le 20 octobre) et de la Journée des Nations Unies (24 octobre).

Organisé conjointement par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG), l'Union des femmes du Vietnam et l'Association of Swiss Women and Empowerment (ASWE), l'exposition s'inscrit dans le cadre de l'initiative "17 visages de l'action" lancée par la directrice générale de l'ONUG, Tatiana Valovaya, dans le but de reconnaître et d'encourager les femmes du monde entier à continuer de contribuer activement au développement socio-économique et à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).



Dans son discours d'ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé qu'alors que le Vietnam s'engageait fermement à mettre en œuvre l'Agenda 2030 des Nations Unies et les ODD, les femmes vietnamiennes continuaient de jouer un rôle de pionnier dans tous les domaines, de proposer des initiatives, de mettre en œuvre des mesures, de promouvoir l'innovation et de renforcer le partenariat pour assurer un développement durable.



Selon elle, correspondant aux 17 objectifs de développement durable, cette exposition présente 17 histoires visuelles sur des femmes de tout le Vietnam, représentant de nombreux domaines. Ce sont des scientifiques, enseignants, hommes d'affaires, militaires, médecins, diplomates, artistes, ingénieurs, responsables communautaires…

Mme Le Thi Thu Hang s'est déclarée convaincue que grâce à cette exposition, les amis et partenaires internationaux comprendraient mieux les priorités de la politique étrangère du Vietnam, notamment la promotion de l'égalité des sexes et du développement durable, tout en dynamisant la coopération dans ces domaines.



Mme Tatiana Valovaya, directrice générale de l'ONUG, a précisé qu'en septembre dernier, lors du Sommet des ODD tenu pour la première fois à New York, aux États-Unis, les dirigeants des pays du monde entier avaient adopté une déclaration politique affirmant leur engagement à continuer de promouvoir les 17 ODD.



"Nous devons réaliser une tâche importante et difficile. Cependant, lorsque j'assiste à cette exposition et rencontre les 17 femmes honorées, je suis sure que nous pouvons atteindre les ODD et que personne ne sera laissé à côté", a partagé Mme Tatiana Valovaya. -VNA