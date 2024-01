Visite et remise de cadeaux à des victimes de l'agent orange/dioxine dans la province de Bac Lieu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Depuis sa fondation il y a 20 ans, l'Association vietnamienne pour les victimes de l'agent orange/dioxine (Vietnam association for victims of agent orange/dioxin-VAVA) a obtenu de nombreuses réalisations exceptionnelles pour les victimes de cette substance chimique toxique.



De 1961 à 1971, l'armée américaine a déversé 80 millions de litres de défoliants au Vietnam, lesquels contenaient près de 400 kg de dioxine, un produit hautement toxique qui perturbe les fonctions hormonales, immunitaires et reproductives de l'organisme. Le Vietnam compte plus de 4,8 millions de personnes directement exposées au défoliant, dont 3 millions en subissent encore les séquelles. Des centaines de milliers d’entre eux sont décédés dans la douleur. D'autres continuent de combattre tant bien que mal leurs maladies, souvent incurables. De nombreux enfants sont nés malformés ou condamnés à une vie végétale.



À ce jour, la population vietnamienne ainsi que les descendants de vétérans américains subissent encore les conséquences dramatiques de ce produit: malformations, handicaps, retards moteurs et mentaux, autant d'effets dévastateurs touchant les 3e et maintenant 4e générations de familles.



Le 10 janvier 2004, l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine a officiellement lancé ses activités. Son 5e Congrès a eu lieu le 29 décembre 2023, avec l'élection du général de division Nguyen Huu Chinh, ancien commissaire politique du Département technique général du ministère de la Défense, à la président de la VAVA pour le mandat 2023-2028.



Actuellement, l'association dispose d'une organisation centrale et d'associations membres dans les 63 provinces et grandes villes du pays, avec un total de plus de 400.000 membres. Des Fonds d'aide aux victimes de l'agent orange/dioxine de niveau central et local ont été créés.

Soins médicaux au Centre de soins, d'éducation et de traitement des victimes infectées par l'agent orange/dioxine à Hanoï. Photo : VNA



Depuis sa création jusqu'en novembre 2023, l'ensemble de l'association a mobilisé plus de 4.236 milliards de dongs, en argent et en nature, pour assister les victimes à travers la construction de centres de protection sociale, le soutien à la construction et à la réparation de maisons, la fourniture d’allocations, l’aide à la formation professionnelle, à la recherche d'emploi et au traitement médical...



La communication a été renforcée sous de nombreuses formes appropriées et efficaces. Les activités de lutte pour la justice pour les victimes ont été menées de manière persistante, conformément aux politiques du Parti et de l'État.



Tous ces efforts ont apporté une contribution importante pour amener le Congrès et le gouvernement américains à changer leur perception et à être plus responsables en participant avec le Vietnam à la détoxification de l'environnement et au traitement des dioxines résiduelles aux aéroports de Da Nang et de Bien Hoa (dans la province de Dong Nai). L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a mis en œuvre un projet visant à soutenir les personnes handicapées, notamment les victimes de l'agent orange/dioxine dans les provinces gravement touchées, et met en œuvre un certain nombre de projets directement en leur faveur...



De plus, la VAVA a étroitement collaboré avec plusieurs parties pour soutenir Tran To Nga, une Franco-vietnamienne résidant en France, dans son procès historique contre des multinationales de l’agrochimie ayant fabriqué l’agent orange, utilisé par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam.



Avec ses réalisations exceptionnelles, la VAVA a reçu de nobles distinctions du Parti et de l’Etat.



Selon le général de division Nguyen Huu Chinh, président de la VAVA pour 2023-2028, son association continuera à promouvoir les résultats acquis lors des mandats précédents pour mobiliser de nombreuses ressources nationales et internationales, afin de continuer à améliorer la vie matérielle et spirituelle des victimes.-VNA