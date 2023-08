Hanoi (VNA) – Le Vietnam et le Saint-Siège ont conclu l’"accord sur le statut du représentant pontifical résident et le bureau du représentant pontifical résident au Vietnam", à l’occasion de la visite du président Vo Van Thuong au Vatican, le 27 juillet 2023, créant une nouvelle corrélation dans les relations bilatérales.

Le président vietnamien Vo Van Thuong (à droite) avec le cardinal secrétaire d’Etat du Saint-Siège, Pietro Parolin. Photo : VNA

La mise à niveau du statut du représentant pontifical résident revêt une signification importante. Elle n’est pas la fin des relations mais le début d’une nouvelle corrélation dans les relations entre les deux parties, a déclaré le ministre de l’Intérieur Vu Chiên Thang à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Elle montre les efforts, la bonne volonté, le respect mutuel et la réalisation suivant une feuille de route appropriée et conforme à la législation vietnamienne et aux conventions internationales auxquelles le Vietnam est partie, ainsi qu’à la situation réelle des relations entre les deux parties, a-t-il indiqué.Au cours du processus de négociation, le Vietnam et le Vatican ont travaillé ensemble pour résoudre les problèmes, faisant preuve de bonne volonté et de responsabilité dans la promotion des relations, a fait savoir le responsable.Le responsable s’est également félicité des contributions de la communauté catholique à l’amélioration de ces relations, notant que l’Église catholique du Vietnam accompagne toujours les administrations à tous les niveaux dans l’édification et le développement du pays, participe activement aux activités de santé, d’éducation, de philanthropie, d’humanitaire, de partage, de soutien aux compatriotes défavorisés, en particulier pendant la pandémie de Covid-19.Le communiqué de presse conjoint rendu public à l’issue des entretiens cordiaux entre le président Vo Van Thuong et le Pape François, puis avec le cardinal secrétaire d’Etat Pietro Parolin, a souligné que "les deux parties se sont félicitées des progrès notables dans les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège, ainsi que des contributions positives apportées jusqu’à présent par la communauté catholique au Vietnam".