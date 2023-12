L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai à la cérémonie d'ouverture de l' exposition de photos . Photo: VNA

Genève (VNA) – Une exposition de photos intitulée ''Couleurs de la culture: patrimoine naturel et culturel au Vietnam'' a eu lieu le 11 décembre au siège des Nations Unies à Genève, en Suisse.

Organisé conjointement par la Mission permanente du Vietnam à Genève et l'Office des Nations Unies à Genève (ONU Genève), l'événement a vu la participation d'ambassadeurs, de chefs de mission et de représentants de pays et d'organisations internationales, ainsi que de délégués des pays membres de l'ONU participant à la manifestation de niveau à l’occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a espéré qu'à travers l'exposition, la communauté internationale comprendrait mieux le Vietnam, un pays où 54 ethnies vivent en harmonie et en solidarité, et où la diversité culturelle ainsi que le patrimoine naturel constituent une ressource importante pour développer une industrie culturelle durable.

Elle a également souligné la participation active et responsable du Vietnam au fonctionnement du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (UNHRC) en tant que membre pour le mandat 2023-2025.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai présente les contenus d'une photo aux amis internationaux. Photo: VNA



Tatiana Valovaya, directrice générale de l'ONU Genève, a félicité le Vietnam pour l'organisation de cet événement, affirmant que l'ONU accorde toujours une attention particulière à la promotion de la diversité culturelle et la considère comme un fondement de la paix, de la coopération et de la compréhension mutuelle entre les nations pour construire un monde plus harmonieux et plus prospère.

Elle a affirmé que l'exposition apportait une vision vivante de la vie de nombreuses communautés ethniques et religieuses au Vietnam. Elle reflète les valeurs culturelles traditionnelles transmises de génération en génération et met en évidence le développement d'identités uniques au sein de ces communautés. Elle témoigne également des efforts dans la préservation du patrimoine culturel mondial au Vietnam, a-t-elle noté.

Mme Tatiana Valovaya a également souligné la participation active des femmes vietnamiennes aux efforts visant à préserver et développer la diversité culturelle, ainsi qu'à mettre en œuvre les ODD.

L'exposition de deux jours fait partie d'un programme visant à renforcer la compréhension mutuelle, le dialogue et la coopération, ainsi que les engagements envers les valeurs communes liées aux droits de l'homme et à la paix, au développement et au bonheur des peuples. -VNA