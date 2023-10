Séoul, 13 octobre (VNA) - Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale politique de Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, à la tête d’une délégation du Parti communiste du Vietnam a effectué une visite de travail du 11 au 15 octobre en République de Corée.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Nguyen Xuan Thang a déclaré aux hôtes que le Parti et l'État vietnamiens accordaient toujours une grande valeur au partenariat stratégique intégral avec la République de Corée.Il a suggéré que les deux parties continuent de renforcer leur coopération substantielle et efficace dans le cadre du "partenariat stratégique intégral", et a souligné que les deux pays sont bien placés pour prendre des mesures significatives vers une coopération étendue et globale, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie, l'industrie des semi-conducteurs, la transformation numérique, la transition verte, le transfert de technologie et établir conjointement des centres de R&D coréens au Vietnam.Le Parti communiste du Vietnam apprécie le développement de ses relations avec les partis politiques de la République de Corée, y compris le Parti du pouvoir populaire au pouvoir, a-t-il déclaré, suggérant que les deux parties maintiennent des activités régulières pour partager des informations et approfondir les relations bilatérales.Les dirigeants sud-coréens ont exprimé leur appréciation pour les relations avec le Vietnam, sa position et son rôle dans la région, considérant le Vietnam comme un partenaire de première importance.Kim Dae-ki a souhaité resserrer davantage les liens entre les deux partis au pouvoir et a exprimé son soutien aux entreprises sud-coréennes qui investissent et étendent leurs opérations au Vietnam, en mettant l'accent sur la science et la technologie et en promouvant un commerce équilibré.Kim Dae-ki espère que les relations bilatérales continueront à se développer de manière solide et efficace au cours des 30 prochaines années et au-delà.La République de Corée continuera à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam lors des forums mondiaux et régionaux pour le bien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.Le ministre des Affaires étrangères Park Jin a proposé de favoriser la coopération stratégique conformément au nouveau cadre de partenariat, en particulier dans l'industrie des semi-conducteurs, la transformation numérique, la transition verte, la science et la technologie, la réponse au changement climatique et la formation du personnel stratégique et des ressources humaines de haute qualité.Les deux parties ont affirmé leur volonté de régler les différends territoriaux en Mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), afin d'assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol. en Mer Orientale.Le 14 octobre, la délégation vietnamienne tiendra une séance de travail avec le personnel de l'Ambassade du Vietnam et rencontrera la communauté vietnamienne en République de Corée. - VNA