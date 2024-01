Vinh Long (VNA) – Une délégation du Département du développement du ministère cambodgien de la Défense a visite et a présenté jeudi 11 janvier ses vœux de Nouvel An lunaire aux responsables de la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong.

Lors de la rencontre entre la délégation cambodgienne et les responsables de la province de Vinh Long. Photo : VNA

Lors de la réception, le vice-président du Comité populaire provincial Nguyen Van Liet a souhaité que les relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération globale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge continuent de se développer.Félicitant Vinh Long pour ses réalisations socio-économiques notables, Hoeunpisey a exprimé son désir d'une collaboration accrue dans les domaines de l'éducation-formation et de l'agriculture entre le département et Vinh Long dans les temps à venir.Il a adressé ses salutations et ses vœux du Têt à l'organisation provinciale du Parti, aux autorités et au peuple et a souhaité une solidarité, une amitié et une coopération durables entre le Cambodge et le Vietnam, ainsi que des liens plus étroits entre le département et Vinh Long en particulier. – VNA