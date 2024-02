Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Long An , Nguyen Van Duoc (droite) et Peng Posa, gouverneur de la province de Svay Rieng. Photo: VNA

Long An (VNA) - Une délégation des provinces cambodgiennes de Svay Rieng, Prey Veng a rendu visite et présenté le 2 février ses vœux de Nouvel An lunaire aux responsables de la province de Long An (Sud).

Cette visite visait à renforcer et développer l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre la province de Long An et les deux provinces cambodgiennes de Svay Rieng et Prey Veng, contribuant au développement socio-économique et protégeant la sécurité des frontières dans la situation actuelle.

Nguyen Van Duoc, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire provincial de Long An a proposé aux trois localités de continuer de bien mettre en œuvre les travaux de démarcation et de bornage frontalière, conformément au Protocole sur la démarcation et le bornage des frontières terrestres entre les deux pays, contribuant à la construction et à la préservation des frontières de paix , d'amitié, de coopération et de développement.

En outre, afin de promouvoir les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Cambodge, les trois localités doivent veiller à investir dans la connectivité des réseaux routiers et fluviaux dans la zone frontalière.

A cette occasion, les dirigeants des provinces de Svay Rieng et Prey Veng ont également offert des fleurs et cadeaux du Têt du Dragon aux dirigeants de Long An. -VNA