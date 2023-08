Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville vient de soumettre au Premier ministre un rapport concernant un projet d'étude sur la construction du port de concentrateur international de Can Gio dans le sens d’en faire le premier port vert au Vietnam.Selon le rapport du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, le port serait construit dans la zone de l'îlot « Con Cho », commune de Thanh An, district de Can Gio, sur une superficie totale estimée à environ 571 hectares. La longueur totale du quai principal serait d'environ 7 km et le quai pour barges, d'environ 2 km. Le chargement et le déchargement des conteneurs utiliseront des équipements respectueux de l’environnement.