Sydney (VNA) - Des linguistiques de l'Université Charles Sturt (Australie) viennent de publier un livre pour fournir aux familles vietnamiennes vivant en Australie des méthodes d'enseignement du vietnamien chez elles.

Le livre, intitulé «Enfants multilingues» (VietSpeech Multilingual Children), est le fruit d'un projet de recherche sur la prononciation et les capacités linguistiques des enfants vietnamiens en Australie avec un financement du Conseil australien de la recherche (Australian Research Council). Il est publié sous forme électronique et est disponible gratuitement en ligne.

Le livre couvre des sujets tels que les avantages de la préservation de la langue maternelle et du multilinguisme, les moyens d'aider les enfant à mieux parler le vietnamien, les connaissances sur le processus et les étapes de développement du langage, la prononciation et la communication chez les enfants, les lettres et les consonnes en vietnamien et en anglais, les accents vietnamiens...

Selon le Dr Tran Hong Van, co-auteur, il s'agit d'un manuel qui fournit aux parents toutes les informations nécessaires pour aider leurs enfants à conserver le vietnamien et à développer une communication bilingue.

Une autre co-auteure, la professeure Sharynne McLeod, a déclaré que les langues maternelles risquaient de disparaître d'ici trois générations dans les familles immigrantes. Selon la professeure, c’est l’heure pour la communauté vietnamienne en Australie de maintenir la langue maternelle pour la jeune génération.

Le vietnamien fait partie du groupe des 5 langues les plus parlées en Australie, avec plus de 300.000 Vietnamiens vivant dans ce pays, soit 1,26% de la population.

Les auteurs espèrent que ce livre sera populaire non seulement en Australie, mais aussi dans d'autres pays comptant un grand nombre de Vietnamiens comme le Canada et les États-Unis. -VNA