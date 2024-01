Buenos Aires (VNA) - Sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le peuple vietnamien a acquis des réalisations extrêmement importantes dans l’oeuvre de la défense et d’édification du pays, notamment des résultats admirables du Renouveau, a déclaré Gaston Fiorda, spécialiste des affaires de l'Asie du Sud-Est de la Radio nationale argentine (RNA), à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le journaliste argentin Gaston Fiorda. Photo: VNA



Au cours de 94 années de naissance et de développement, le PCV a démontré son courage et son talent pour s'adapter avec flexibilité à tous les défis, a affirmé Gaston Fiorda.



Il s'est dit extrêmement impressionné par les réalisations du développement du Vietnam, en particulier par les infrastructures de transports publics ainsi que par les zones urbaines modernes, et la vie s'est considérablement améliorée. Toutes ces réalisations sont dues à la bonne direction du PCV, qui a créé une société stable tant politiquement que juridiquement, avec des politiques et des programmes de développement à long terme.



Selon lui, le Vietnam promeut toujours le développement économique, la diversité et élargit les relations de coopération avec tous les pays et préserve toujours l'identité culturelle sans perdre les traditions nationales.



Avec 100 millions d’habitants, les valeurs culturelles s’expriment clairement dans la vie quotidienne du Vietnam. Cela montre le rôle de leadership judicieux du Parti communiste vietnamien dans la direction du peuple non seulement dans les aspects politiques et économiques, mais aussi dans la vie culturelle et sociale.

Evoquant la politique étrangère du Vietnam, cet expert a souligné la valeur unique de la « diplomatie du bambou » qui a permis au Vietnam de jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale.

Equilibrium Global publie un article louant les réalisations du Vietnam en matière de « diplomatie du bambou ». Photo: VNA



Il a affirmé que le PCV s'est montré « flexible » et a « tiré le meilleur parti » de ses relations avec de grands pays et le monde, créant ainsi un équilibre stratégique dans ces relations, sur une base du respect de l'indépendance et l'autonomie du pays.

Le Vietnam, entretenant des relations avec près de 200 pays à travers le monde, a tiré pleinement parti des accords de libre-échange avec des pays et des régions, s'intégrant activement et de manière proactive aux activités des organisations internationales et multilatérales, ainsi qu'en promouvant la coopération internationale à l'échelle mondiale.

Le 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA



Aujourd'hui, le Vietnam occupe une position extrêmement importante au sein de l'ASEAN et peut se comparer à n'importe quel pays européen ou asiatique, discutant de tous les sujets. Sous la direction du PCV, le Vietnam a acquis une position importante sur la scène internationale, a conclu Gaston Fiorda. -VNA