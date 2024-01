L'accusé Nay Y Blang. Photo: VNA



Phu Yen (VNA) - Le Tribunal populaire de la province de Phu Yen (Centre) a ouvert le 26 janvier un procès en première instance contre l'accusé Nay Y Blang pour "Abus des libertés démocratiques pour porter atteinte aux intérêts de l'État, aux droits légitimes et aux intérêts des organisations et des citoyens", en vertu de la clause 2, les dispositions de l'article 331 du Code pénal.

Lors du procès, l'accusé Nay Y Blang, né en 1976, résidant dans le village de Bung B, commune d'Ea Lam, district de Song Hinh, province de Phu Yen, a reconnu sa con crime et a demandé la clémence. Il a été condamné à quatre ans et six mois de prison.

Selon l'acte d'accusation, en 2019, Nay Y Blang s'est engagé dans l'Église protestante du Christ dans les Hauts Plateaux du Centre dirigée par des étrangers – une organisation réactionnaire qui a abusé des affaires religieuses pour inciter les adeptes et le peuple à éroder le bloc de grande union nationale, à déclencher la sécession et à promouvoir la création d’un « État séparé » des groupes ethniques minoritaires des Hauts plateaux du Centre et des régions avoisinantes.

L'agence de sécurité chargée de l'enquête de la police de Phu Yen a entamé une procédure judiciaire et arrêté Nay Y Blang le 18 mai 2023 pour une enquête plus approfondie.

Auparavant, le 30 septembre 2022, Nay Y Balng avait payé une amende de quatre millions de dongs pour avoir abusé de la liberté démocratique, de la liberté de croyance pour inciter et attirer d'autres personnes à porter atteinte aux intérêts de l'État, aux droits légitimes et aux intérêts des organisations et des citoyens.

Le 21 avril 2005, il avait été condamné par le tribunal de Phu Yen à cinq ans et six mois de prison pour "sabotage de la politique de l'union nationale". -VNA