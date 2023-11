Le festival de l'amitié Vietnam-Laos a débuté le 11 novembre dans la ville de Hue. Photo: VGP

Thua Thien-Hue (VNA) - Un festival de l'amitié Vietnam-Laos a débuté le 11 novembre dans la ville de Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre).L'événement s'inscrit dans le cadre des activités marquant le 61e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos (1962-2023) et le 46e de la signature du Traité d’amitié et de coopération (1977-2023).Lors de l'événement, le vice-ministre vietnamien de l'Information et de la Communication, Nguyen Thanh Lam, a déclaré que le festival visait à promouvoir la coopération Vietnam-Laos dans le domaine de l'information et de la communication, dans le cadre de l'accord intergouvernemental sur le partenariat numérique, la transformation numérique des activités de presse, le traitement des fausses nouvelles et préjudiciables, et l’amélioration des compétences numériques des personnes, en vue d’un espace numérique sûr et sain...Il a indiqué qu'actuellement, de nombreuses grandes entreprises vietnamiennes telles que Viettel, VNPT et FPT, avaient injecté des capitaux au Laos, contribuant ainsi à faire du Laos l'un des pays dotés de la plus large couverture 4G en Asie du Sud-Est et à fournir des services Internet au peuple du Laos.Dans les domaines de la presse et de la communication, les deux parties entretiennent une coopération fructueuse. En plus de fournir au Laos un soutien en matière de matériel, de techniques et de formation, le Vietnam aide le Laos à produire de produits de communication et d'information, a-t-il affirmé.