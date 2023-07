Cérémonie de lever du drapeau pour célébrer le 55e anniversaire de la fondation de l'ASEAN.

Ottawa (VNA) - Le Vietnam a apporté une contribution importante au fonctionnement de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à travers certaines initiatives visant à faire face aux défis et problèmes du bloc, tels que la pandémie de COVID-19, la promotion du Code de conduite en Mer Orientale (COC) ou du consensus en 5 points sur le Myanmar.



Cette remarque a été faite par Jonathan Berkshire Miller, directeur des recherches des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité nationale à l'Institut Macdonald-Laurier, expert sur les affaires internationales liées à la sécurité, à la défense et à la géoéconomie dans la région Indo-Pacifique.



Selon Jonathan Berkshire Miller, la cohésion est toujours mentionnée dans les domaines de l'ASEAN, donc l'approche du Vietnam pour maintenir la cohésion sur des questions comme le COC est très importante.



Il a également souligné la nécessité de la proactivité pour l'ASEAN. Le Vietnam, en particulier pendant la pandémie, a pris des mesures proactives importantes, a-t-il constaté lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).



En outre, le Vietnam a apporté des contributions importantes à la construction des trois piliers politique-sécuritaire, économique et socioculturel de la Communauté de l'ASEAN, toujours selon lui. En ce qui concerne le pilier politique-sécuritaire, le Vietnam appelle à un comportement approprié dans la question sur la Mer Orientale. Concernant le pilier économique, le Vietnam fait actuellement partie de nombreux accords commerciaux régionaux, dont l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).



Sur le plan socioculturel, Jonathan Berkshire Miller a exprimé son intérêt pour le respect par le Vietnam des différentes ethnies et des différentes langues dans un même pays. -VNA