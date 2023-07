Le master Uch Leang, directeur adjoint de l'Institut d'études sur l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, Institut des relations internationales du Cambodge relevant de l'Académie royale du Cambodge (ARC), expert sur le Vietnam (gauche). Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Le master Uch Leang, directeur adjoint de l'Institut d'études sur l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, Institut des relations internationales du Cambodge relevant de l'Académie royale du Cambodge (ARC), expert sur le Vietnam, a souligné les importantes contributions du Vietnam au maintien de l'unité, de la solidarité et de la consolidation du rôle central de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement régional.

Selon lui, le Vietnam a contribué de manière active et responsable à la consolidation et au renforcement de la solidarité de l'ASEAN, répondant efficacement aux défis, intégrant harmonieusement entre les domaines de coopération prioritaires du Vietnam et les intérêts de l'ASEAN et d'autres pays tels que la connectivité des infrastructures stratégiques, la transformation numérique, la transition verte, la sécurité alimentaire, l'énergie, le développement sous-régional et la mise en œuvre des programmes de prévention du changement climatique.

Il a également insisté sur les contributions importantes du Vietnam dans l'élaboration de la Vision de l'ASEAN pour 2020, de la Charte de l'ASEAN, de la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2025 et des plans directeurs pour l'édification de la communauté, etc.

L'expert cambodgien a apprécié les efforts du Vietnam pour faire du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) un code de conduite pour les relations entre les pays de l'ASEAN et les pays hors de la région, ainsi que sa participation active à l'élaboration et à l'adoption de la Vision de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique (AOIP). Il a également apprécié la capacité vietnamienne dans la réponse au COVID-19.

En ce qui concerne le règlement des différends en Mer Orientale, le Vietnam a souligné la nécessité de faire preuve de retenue, de ne pas compliquer la situation et de régler les différends sur la base du droit international dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cela a contribué au maintien de la paix, de la sécurité, de la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime.



En outre, Uch Leang a reconnu le soutien du Vietnam au rôle de président de l'ASEAN dans la connexion avec toutes les parties prenantes de la région à la recherche d'une solution pacifique et durable, ainsi que les efforts de l'ASEAN pour promouvoir l'aide humanitaire au Myanmar. -VNA