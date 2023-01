Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (droite) et le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin-pyo. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai a rencontré vendredi 13 janvier le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin-pyo, en visite officielle au Vietnam.

Il s'agit de la première délégation étrangère de haut rang accueille par la ville en 2023. Le choix de Hô Chi Minh-Ville comme première destination de la visite au Vietnam montre le respect et le soutien du président de l'Assemblée nationale sud-coréenne pour les relations entre la République de Coré et le Vietnam en général, et Hô Chi Minh-Ville en particulier, a déclaré Phan Van Mai.

La ville souhaite que le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne et les députés sud-coréens soutiennent la ville dans le développement des relations de coopération avec la partie sud-coréenne en matière d'investissement, de tourisme, de culture, de sports, de transformation numérique, d'application des technologies, de gouvernance urbaine, de lutte contre le changement climatique ..., a dit le responsable de la ville.

Actuellement, la République de Corée est le 4e plus grand investisseur de Hô Chi Minh-Ville, a-t-il indiqué, ajoutant que la ville attache toujours de l'importance à l'élimination des obstacles et des difficultés dans les activités commerciales et la vie de la communauté sud-coréenne.

Il a affirmé que Hô Chi Minh-Ville favoriserait le règlement le plus rapide des procédures liées à l'expansion de l’école sud-coréenne dans la ville où les élèves sud-coréens et vietnamiens font ensemble des études.

Il a déclaré que sa ville entretient des relations de coopération amicale avec 7 localités sud-coréennes, dont Busan, ajoutant que sa ville soutiendra la République de Corée pour accueillir l’Exposition Universelle de Busan en 2030.

Photo: VNA



De son côté, le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin Pyo, a proposé à la ville de continuer à favoriser l'expansion de l’école sud-coréenne dans la ville, la mise en œuvre de la politique fiscale favorables aux entreprises sud-coréennes ; de soutenir la communauté sud- coréenne dans la demande de visas et les procédures connexes et la demande d'accueil l’Exposition Universelle de Busan en 2030. -VNA