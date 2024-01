Photo d'illustration: VNA Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - En 2024, les activités d'import-export entre le Vietnam et les marchés européen et américain bénéficieront de conditions favorables, mais seront également confrontées à des défis importants.



Afin d'aider les entreprises à promouvoir leurs exportations et à renforcer leur présence sur les marchés européen et américain, le ministère de l'Industrie et du Commerce se concentrera sur trois groupes de mesures clés, a déclaré Ta Hoang Linh, chef du Département des marchés européen et américain relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Ta Hoang Linh a souligné qu'actuellement, les accords de libre-échange (ALE) conclus par le Vietnam et les marchés européen et américain sont bien exploités, assurant ainsi les avantages du Vietnam dans les activités commerciales et d'investissement. De plus, la demande sur le marché mondial et les marchés européen et américain se redresse progressivement. Le fait que les pays industriels continuent d'accélérer leurs stratégies de diversification des chaînes d'approvisionnement et des investissements, aide le Vietnam à devenir un centre important de production et d'exportation dans la chaîne de valeur mondiale.



Afin de tirer parti au maximum des avantages et de minimiser l'impact des défis sur l’import-export, Ta Hoang Linh a déclaré que le ministère de l'Industrie et du Commerce surveillerait de près la situation du marché, mettrait à jour les informations pour donner rapidement des avertissements à la communauté d'entreprises et présenter des conseils au gouvernement sur les politiques.



En ce qui concerne les mesures de développement de marché, le ministère se coordonnera avec les autres parties concernées, les associations, les entreprises et les localités pour prendre des mesures synchrones, tirer parti des accords de libre-échange signés ainsi que des cadres de coopération disponibles pour diversifier les marchés, les produits et les canaux de distribution.



S’agissant des assistances aux entreprises, le ministère se concentrera sur la sensibilisation des entreprises manufacturières et exportatrices aux nouvelles approches de l'économie circulaire, de la production et de la consommation durables.



De plus, le ministère œuvrera pour aider les entreprises à exploiter efficacement le marché, à tirer parti des accords de libre-échange (ALE), à surmonter les difficultés et à protéger leurs droits et intérêts légitimes.



Selon les données du ministère de l'Industrie et du Commerce, les activités commerciales entre le Vietnam et les marchés européen et américain ont connu une baisse significative en 2023. Le chiffre d'affaires total de l’import-export entre le Vietnam et l'Europe et l'Amérique est estimé à environ 208 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 9,5% par rapport à 2022. L'excédent commercial du Vietnam avec ces marchés a atteint 125 milliards de dollars. -VNA