Hô Chi Minh- Ville (VNA) – Trente-deux entreprises viennent de recevoir le prix « Marque d'or de Hô Chi Minh-Ville » lors d’une cérémonie organisée dans la soirée du 14 janvier.La « Marque d’or de Ho Chi Minh-Ville » est un prix annuel dirigé par le Comité populaire municipal et organisé par le Service municipal de l'Industrie et du Commerce et le magazine « Economie Saigon ».La société alimentaire Nutifood, la société de textile Viet Tien, la compagnie générale du commerce de Saigon (SATRA) figurent parmi les entreprises primées pour le prix 2023.Lors de l’événement, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal, a précisé que parmi les lauréats de cette 4e édition, 13 avaient remporté la « Marque d'or » pour la première fois et 19 l’avaient obtenu pour la deuxième fois. Il a ajouté que les entreprises primées avaient enregistré en 2023 un chiffre d'affaires total de plus de 255.000 milliards de dongs, et versé près de 1.000 milliards de dongs au budget de l'État.Vo Van Hoan les a encouragées à être des pionners dans la mise en œuvre des politiques de croissance verte et de transformation numérique de la mégapole du Sud.-VNA