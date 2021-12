Photo: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Selon la planification du transport ferroviaire du Vietnam pour la période 2021-2030, à l'horizon de 2050 approuvé par le Premier ministre, le secteur du transport ferroviaire nécessitera d’un investissement total de 240.000 milliards de dôngs (10,5 milliards de dollars).

Toutefois, la mobilisation suffisante de cet investissement n’est pas facile, ont-estimé les économistes. Selon eux, il faut calculer soigneusement et disposer d’un mécanisme d’attraction des investissements.

La planification du transport ferroviaire du Vietnam pour la période 2021-2030, à l'horizon de 2050 donne la priorité au plan d'investissement de train à grande vitesse Nord-Sud (350 km/h) sur deux tronçons, Hanoï - Vinh (Nghe An), et Ho Chi Minh-Ville - Nha Trang, d'une longueur totale de 651 km ; et à la rénovation d’anciennes voies ferrées. Pour la période 2021-2025, le secteur du transport ferroviaire continuera de mobiliser l’investissement public au moyen terme pour rénover la voie ferrée Hanoï – Ho Chi Minh-Ville.

Nguyen Danh Huy, chef du Département du Plan et de l’Investissement, a affirmé que l’Etat devrait contribuer un grand volume du total d’investissement de 240.000 milliards de dôngs pour développer le chemin de fer dans dix années à venir. Le secteur du transport ferroviaire ne recevra que plus de 15.900 milliards de dôngs d’investissement public au moyen terme pour la période 2021-2025, versant notamment dans cinq projets de rénovation d’anciennes voies ferrées, six nouveaux projets et certains projets en cours.

La reste sera consacrée pour la période 2026-2030, privilégiant notamment le plan d'investissement de train à grande vitesse Nord-Sud sur deux tronçons, Hanoï - Vinh (Nghe An), et Ho Chi Minh-Ville - Nha Trang, a-t-il fait savoir.

Toujours selon lui, les capitaux d’investissement dans des projets de rénovation d’anciennes voies ferrées proviendront du budget de l’Etat alors que de nouveaux projets de chemin de fer devront mobiliser des investissements des localités et du secteur privé.

Le docteur Nguyen Huu Duc, expert en transport, a souligné que la mobilisation de capitaux du secteur privé dans le transport ferroviaire était aussi très difficile, même impossible. Par conséquent, l’Etat doit investir en infrastructure et l’exploitation sera laissée au secteur privé.

De son côté, Nguyen Khanh Tung, vice-directeur du comité de gestion des projets de chemin de fer du ministère du Transport, a souligné la nécessité de déterminer les tranches auxquelles les investisseurs peuvent participer pour mettre en œuvre efficacement des projets. -VNA