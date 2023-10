Le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Tra Vinh, Lam Minh Dang, rend visite au vénérable Thach Sok Xane, vice-président du conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam, chef du Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam dans la province de Tra Vinh. Photo: VNA



Tra Vinh (VNA) - La fête Sene Dolta des Khmers aura lieu cette année du 13 au 15 octobre. Dans la province de Tra Vinh (Sud), les autorités locales ont eu de nombreuses activités pour féliciter les Khmers.



La fête Sene Dolta est organisée chaque année du 29e jour du 8e mois au 1er jour du 9e mois du calendrier lunaire en mémoire des ancêtres, ainsi que pour solliciter de bonnes choses auprès des vivants. Elle est l’une des trois grandes fêtes annuelles des Khmers, avec Ok om bok (culte de la lune et prière pour une bonne récolte, au milieu du 10e mois lunaire) et Chol Chnam Thmây (Nouvel An des Khmers, vers la mi-avril).



Depuis le 11 octobre, les dirigeants du Comité provincial du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Tra Vinh, sont allés formuler leurs vœux et offrir des cadeaux à des pagodes du bouddhisme Theravada des Khmers et à des Khmers exemplaires de la localité.



Les autorités de Tra Vinh ont également envoyé des lettres pour adresser leurs vœux aux Khmers dans la province.



Reconnaissant les contributions des Khmers au développement socio-économique local ces derniers temps, les dirigeants de Tra Vinh ont émis leur espoir que dans les Khmers continueraient à maintenir leur solidarité et à contribuer à la prospérité de la province.



Selon le chef adjoint du Comité des affaires ethniques de la province de Tra Vinh, Thach Mu Ni, cette année, les délégations ont rendu visite et offert des cadeaux à 26 pagodes du bouddhisme Theravada des Khmers et à plus de 200 familles et membres de l’ethnie khmère de la province. La valeur totale des cadeaux est de 555 millions de dongs.



La province de Tra Vinh compte une population totale de plus d'un million d'habitants, dont les Khmers représentent près de 32%.-VNA