50 entraîneurs et athlètes handicapés au Vietnam participent du 6 au 10 novembre à un cours de natation dans le cadre d’un programme du Département d'État américain

La Fédération vietnamienne de danse du lion et du dragon, en collaboration avec la Fédération de Vovinam-Viet Vo Dao en France, a organisé le 4 novembre un spectacle présentant des danses spectaculaires du lion et du dragon et des arts martiaux traditionnels à Paris.