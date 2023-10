Des visiteurs étrangers à Hanoï à l'occasion de la Fête nationale du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Cette année, le Vietnam peut accueillir 12 à 13 millions de visiteurs étrangers, a affirmé le directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Pham Van Thuy, lors de la conférence de presse périodique du 3e trimestre 2023 du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le 9 octobre à Hanoï.Selon lui, jusqu'à présent, le nombre d’arrivées touristiques internationales au Vietnam a dépassé de 111 % le plan fixé pour s’établir à plus de 8 millions. Par conséquent, il est possible d’augmenter l'objectif pour créer un élan pour les prochaines années, a-t-il indiqué.Ces derniers temps, la politique des visas plus flexible et la coopération avec d’autres pays du monde entier, ainsi que le redressement de nombreux marchés touristiques, ont créé des conditions favorables à l'accueil des visiteurs internationaux. En outre, tous les monuments et les patrimoines vietnamiens peuvent être exploités pour devenir des produits touristiques uniques et attrayants pour les touristes. Ainsi, il est tout à fait possible de porter l'objectif à 12 à 13 millions de visiteurs.Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, depuis le début de l'année, l’ «industrie sans fumée» du pays se redresse rapidement. Surtout au cours des trois mois de juillet, août et septembre, le pays a accueilli plus d'un million de visiteurs étrangers chaque mois.Concrètement, au cours des neuf premiers mois de l’année, 8,9 millions de visiteurs étrangers sont arrivés au Vietnam. Les plus nombreux ont été les Sud-Coréens avec près de 2,6 millions d’entrées (représentant 29% du total), les Britanniques (187.000), les Français (155.000) et les Allemands (142.000).Les derniers mois de l'année seront la haute saison du tourisme international. Grâce à l'exemption de visa et aux politiques des visas électroniques, ce secteur s'attend à ce que le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam continue d'augmenter rapidement dans les temps à venir. - VNA