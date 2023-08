Hôi An et Hô Chi Minh-Ville sont les deux destinations vietnamiennes figurant sur la liste des gagnants des World’s Best Awards 2023 en tant que villes préférées d’Asie, élues par les lecteurs du magazine de voyage américain Travel Leisure.

L'Autorité nationale du tourisme du Vietnam a lancé l'Information touristique de juillet 2023 qui met à jour et analyse les résultats des services d'accueil des touristes, et présente les dernières lignes et politiques en matière de tourisme et les activités de communication et de promotion de l'image du Vietnam.