Tourisme Agoda présente de nouvelles destinations au Vietnam Agoda a indiqué que le site touristique de Tam Dao était en tête des nouvelles destinations les plus recherchées au Vietnam, avec un nombre de recherches en hausse de 279% par rapport à la même période de l'année dernière.

Culture-Sports Dà Lat et Hôi An rejoignent le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO La ville de Dà Lat dans la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) et l’ancienne ville de Hôi An dans la province de Quang Nam (Centre) ont rejoint le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU), à l’occasion de la Journée mondiale des Villes, a annoncé mardi 31 octobre l’UNESCO.

Tourisme Thanh Hoa : réveiller le potentiel touristique du lac Yen My Le lac Yen My est l'un des plus grands lacs d'eau douce de la province de Thanh Hoa, situé dans les districts de Nong Cong, Nhu Thanh et dans la cité municipale de Nghi Son.

Tourisme Renforcer l’attractivité du tourisme vietnamien Une conférence sur la coopération public-privé dans la gestion et le développement des destinations touristiques a eu lieu dans la matinée du 31 octobre à Hanoï sous l'égide de l'Autorité nationale du tourisme (ANT) du Vietnam (rattaché au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et la plateforme de voyage Traveloka.