Rencontre des Vietnamiens d’outre-mer en Belgique, au Luxembourg à l’occasion du Nouvel An lunaire 2024. Photo: VNA Bruxelles (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Belgique a organisé le 4 février une rencontre en faveur des Vietnamiens d’outre-mer en Belgique et au Luxembourg, à l’occasion du Nouvel An lunaire du Dragon 2024.

S'exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, Nguyen Van Thao, également chef de la Mission vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), a passé en revue les réalisations socio-économiques enregistrées par le Vietnam en 2023.



Le Produit intérieur Brut (PIB) national a augmenté de 5,03%, atteignant 430 milliards de dollars. Le Vietnam a figuré dans le groupe des 40 plus grandes économies du monde et parmi les 20 premières en termes de commerce et d'attraction des investissements étrangers.



L’ambassadeur Nguyen Van Thao s'est déclaré réjoui du développement des relations entre le Vietnam et les deux pays européens, de plus en plus resserrées à travers des visites de hauts dirigeants tels que la reine Mathilde de Belgique, la présidente du Sénat belge Stéphanie D'Hose, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel.



En 2024, le roi et la reine de Belgique effectueront une visite au Vietnam, a-t-il annoncé.



Le diplomate vietnamien a également souligné les potentiels de coopération bilatérale dans de nombreux domaines telles que la technologie des semi-conducteurs, la production de puces électroniques, les ports maritimes, la logistique, les énergies renouvelables et le changement climatique.



Il a appelé les communautés vietnamiennes de Belgique et du Luxembourg à renforcer leur solidarité ainsi qu’à contribuer à la promotion de l’image du Vietnam et à son développement.



Auparavant, le 3 février, l’ambassade du Vietnam aux Pays-Bas avait organisé un programme intitulé "Printemps au pays natal", avec la participation de près de 500 Vietnamiens d’outre-mer et amis internationaux dans ce pays.



L’ambassadeur Ngo Huong Nam avait informé les participants des réalisations du pays en 2023 avec un PIB de plus de 430 milliards de dollars, soit une croissance de plus de 5% en un an, et un revenu par habitant de près de 4 300 dollars par an.



En ce qui concerne les relations Vietnam-Pays-Bas, les deux pays ont célébré le 50e anniversaires de leurs relations diplomatiques l’année dernière. Le succès de la visite du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh aux Pays-Bas et celle du Premier ministre néerlandais Mark Rutte au Vietnam ont permis aux deux pays de promouvoir leurs relations.



L’ambassadeur a exprimé le souhait que les Vietnamiens d’outre-mer aux Pays-Bas continuent à maintenir leur solidarité, à préserver la culture vietnamienne ainsi que de jouer le rôle de passerelle entre les deux pays. -VNA