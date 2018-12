L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau (à droite), prend la parole lors de la table ronde. VNA

New Dehli (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Inde en collaboration avec l’École indienne d'études internationales (en anglais: Indian School of International Studies) appartenant à l’Université Jawaharlal Nahru (JNU), a organisé, le 17 décembre à New Delhi, une table ronde sur le président Hô Chi Minh à l'occasion du 60e anniversaire de sa visite officielle en Inde (1958).

L’événement a vu la participation de l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, du responsable de la Division du Sud au ministère indien des Affaires extérieures, Sanjiv Sethi, ainsi que des érudits et chercheurs en histoire et en relations internationales, des étudiants et doctorants de la JNU et du personnel de l'ambassade et des bureaux de représentation du Vietnam.

Les délégués ont présenté des interventions sur l'histoire de la lutte du Vietnam pour la libération et la réunification nationales, et sur le rôle du président Hô Chi Minh ainsi que du Premier ministre indien Jawaharlal Nehru dans l’établissement des relations entre les deux pays.

Ils ont affirmé que le président Hô Chi Minh était le héros de la libération nationale, un "homme de culture éminent" du Vietnam et le père de la diplomatie vietnamienne moderne. Sa carrière diplomatique a laissé un héritage diplomatique énorme, entre autres dans les relations entre le Vietnam et l'Inde.

La table ronde s'est terminée par une session de questions-réponses sur l'histoire contemporaine vietnamienne ainsi que sur certains aspects des relations Vietnam-Inde. -VNA