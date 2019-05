Des enfants ethniques dans la province de Dien Bien (Nord). Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé un plan visant à mobiliser des ressources sociales afin de soutenir les enfants des communes extrêmement défavorisées situées dans les zones où vivent des minorités ethniques et des régions montagneuses.

Le plan pour 2019-2025 vise à mobiliser des ressources sociales pour améliorer la santé et la nutrition des enfants par le biais de traitements médicaux, en fournissant des repas nutritifs, en créant les conditions permettant aux enfants de participer à des activités culturelles et de divertissement et en leur fournissant des vêtements d’hiver.

Dans le cadre de ce plan, les parties concernées vont renforcer les communications pour appeler les agences, les entreprises, les organisations et les personnes de toutes les couches sociales à s’associer à cette tâche.

La gestion des ressources mobilisées sera améliorée afin de garantir que celles-ci soient utilisées de manière transparente et efficace, au profit des groupes ciblés.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales sera chargé de superviser la mise en œuvre du plan.-VNA