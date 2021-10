Une illustration dans le livre ehon "Amis" . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon la maison d'édition Kim Dong, la série ehon "Amis" illustrée par Dom Dom, une jeune peintre vietnamienne, a été publiée au Japon, par la maison d'édition japonaise Sunny Side.

Cette série est un projet de la maison d'édition Kim Dong et deux auteurs japonais et vietnamien. Les textes sont écrits par le célèbre auteur japonais Aihara Hiroyuki qui a plus de 100 livres ehon et contes populaires appréciés au Japon. Les illustrations sont faites par la peintre vietnamienne Dom Dom.

La version en vietnamien de la série "Amis" a été publiée pour la première fois par la maison d'édition Kim Dong au Vietnam en 2020.

La bande dessinée "Amis" en vietnamien et en japonais. Photo: VNA

Dans la "Lettre aux lecteurs" imprimée dans cette version, l'écrivain japonais Aihara Hiroyuki a déclaré apprécier les illustrations de l'artiste vietnamienne Dom Dom, exprimant son souhait de voir cette série être publiée au Japon par la maison d'édition Sunny Side.

La peintre Dom Dom, de son vrai nom Vu Thuy Ngoc Ha, est spécialisée dans l'illustration de livres pour enfants. Elle a remporté le premier prix du Scholastic Picture Book Award 2019 avec "La fille sur le toit et le garçon sur la plage". Ce livre a été publié en 2021 par Scholastic - un groupe d'édition centenaire basé aux États-Unis.

La maison d'édition Kim Dong a publié un certain nombre de publications à l'étranger. -VNA