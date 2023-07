Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang et le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly à la signature d'un protocole d'accord de coopération entre la Banque d'État du Vietnam et la Banque centrale d'Égypte. Photo: VNA

Le Caire (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Égypte, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a assisté à la cérémonie de signature d'un accord d'amitié et de coopération entre la capitale vietnamienne Hanoï et la capitale égyptienne Le Caire.



L’accord a été signé le 27 juillet par le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Manh Quyen, et le gouverneur du Caire, Khaled Abdel A'al.