Hanoi (VNA) - La Russie et le Vietnam ont bâti des relations d'amitié et de confiance, forgées pendant la lutte héroïque pour la liberté et l'indépendance du peuple vietnamien et qui ont été mises à l'épreuve au fil du temps.

L'ambassadeur de la Russie au Vietnam G.S. Bezdetko. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré l'ambassadeur de la Russie au Vietnam G.S. Bezdetko lors d’une interview récente accordée à l’Agence vietnamienne d’Information à l'occasion du Nouvel An lunaire du Dragon 2024.



L'ambassadeur G.S. Bezdetko a souligné qu’en 2023, même si de nombreux changements géopolitiques se produisent dans le monde, parfois tragiques, les relations Vietnam-Russie, fondées par plusieurs générations de dirigeants et citoyens des deux pays, restent fortes et inébranlables, créant une base solide pour le développement des relations de coopération dans de nouvelles conditions historiques.





La coopération se développe dans l'esprit d'un partenariat stratégique intégral. Le dialogue politique aux niveaux élevés et supérieurs est maintenu. Les échanges interparlementaires sont encouragés. Les échanges et les contacts de travail par les canaux des ministères et des branches sont mis en œuvre, les relations entre localités sont élargies.



L'ambassadeur a déclaré que l'année dernière, un certain nombre d'événements importants dans l'agenda bilatéral ont eu lieu, entamant des activités de coopération plus étendues. Les dialogues directs entre hauts dirigeants ont contribué à promouvoir de nombreux accords permettant d'obtenir rapidement des résultats, tout en créant de nombreuses nouvelles opportunités de coopération mutuellement bénéfique et en résolvant les problèmes existants.



Il a souligné qu'il existe actuellement des signes positifs concernant les échanges commerciaux bilatéraux et a exprimé son espoir que les vols directs entre les deux pays seraient rétablis dans un avenir proche.



Il estime que les deux parties peuvent coopérer plus profondément non seulement dans les domaines dits "traditionnels" mais aussi dans des secteurs innovants tels que l'application des hautes technologies, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables, la construction des systèmes d'administration électronique, le renforcement de la sécurité de l'information. Dans le même temps, la Russie a affirmé sa volonté de partager avec le Vietnam des résultats en recherche et développement.



Concernant la coopération russo-vietnamienne dans le domaine culturel, l'ambassadeur Bezdetko a souligné que la promotion des échanges culturels était un facteur important pour booster les relations bilatérales. L'étude et la promotion des langues, de l'histoire, des cultures, des arts traditionnels, du cinéma et des gastronomies nationales contribuent à renforcer la compréhension mutuelle et à rapprocher les peuples.



Il a estimé que la culture et les arts traditionnels du Vietnam présentent également un grand intérêt pour les Russes. Depuis l’ère soviétique, des nouvelles d’auteurs vietnamiens célèbres ont été traduites en russe. Il y a quelques années, « L'Histoire de Kiều», joyau précieux de la littérature vietnamienne, a été publié en russe.



L'ambassadeur espère que cette année, le Vietnam participera au deuxième Festival international de musique "Cosmic Sounds" et au Festival de théâtre "Melikhovo Spring" organisés par la Russie.

L'ambassadeur de Russie a affirmé que le Vietnam était devenu sa deuxième patrie. Il apprécie sa diversité, sa richesse culturelle, son identité nationale ainsi que la gentillesse et l'ouverture de ses habitants.



A l'occasion du Nouvel An et du Nouvel An lunaire (Têt du Dragon), l'ambassadeur a adressé ses vœux de bonne santé, de paix et de prospérité au peuple vietnamien et a souhaité que les relations russo-vietnamiennes continuent de se développer vigoureusement. - VNA