Rituel et jeu du tir à la corde - Un patrimoine culturel immatériel multinational unique

Le rituel et le jeu du tir à la corde au Vietnam sont principalement pratiqués dans la moyenne région, le delta du fleuve Rouge et le Centre septentrional, - berceaux de la civilisation de la riziculture inondée. En 2015, le rituel et jeu du tir à la corde au Vietnam, au Cambodge, en République de Corée et aux Philippines ont été officiellement enregistrés par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.