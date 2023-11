Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong préside la réunion du Comité permanent du Comité directeur central de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité permanent du Comité directeur central de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines a tenu le 22 novembre à Hanoï une réunion pour discuter et donner des avis sur les résultats de la direction et du traitement de certains procès et affaires dirigés par le Comité.Les discussions ont aussi porté sur les résultats de la clarification des violations et des responsabilités des organisations et des individus dans l'élaboration et la promulgation de politiques et de lois liées aux domaines de la banque, de la finance, des actifs publics, et à l'évaluation et à l'autonomie financière, aux valeurs mobilières, aux obligations d'entreprises.Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, chef du Comité, a présidé la réunion.Depuis la 23e réunion du Comité (tenue en janvier 2023), le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines en général et le travail d'enquête et de traitement des procès et affaires continuent d'être accélérés. Le Comité continue de suivre et de diriger 68 procès et 45 affaires ; de suivre la mise en examen 12 nouvelles affaires avec 45 personnes impliquées, le jugement en première instance de 13 affaires avec 194 accusés et en deuxième instance de 13 autres avec 82 accusés.Depuis la 24e réunion (tenue en août 2023), trois nouvelles affaires avec neuf personnes impliquées ont été poursuivies, deux affaires avec 38 accusés ont été jugés en première instance et cinq autres avec 11 accusés, en deuxième instance.Les autorités compétentes ont découvert de manière proactive, combattu avec acharnement, élargi les enquêtes et mis en examen de nombreux nouveaux personnes dans des affaires de corruption majeures, particulièrement graves et complexes, impliquant de nombreux ministères, administrations et localités, dans et hors du secteur public, provoquant frustration parmi la population. Il s'agit des affaires survenues au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB, de la Société Viet A, du groupe FLC, de Tan Hoang Minh, de Saigon Co.op.Depuis le début de l'année, les agences compétentes ont temporairement saisi des actifs, gelé des comptes et empêché des transactions sur des actifs d'une valeur de plus de 232 000 milliards de dongs et d'autres biens de valeur. Les organes d'exécution des peines civils ont récupéré plus de 9 000 milliards de dongs, ce qui porte le montant total récupéré dans les procès et affaires dirigés par le Comité à 75 800 milliards de dongs (atteignant 49,44%).En conclusion de la réunion, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a affirmé que le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines s'était amélioré de plus en plus, avec plus d'expériences et de leçons tirées. Il est nécessaire de construire une théorie sur la lutte du Vietnam contre la corruption et les pratiques malsaines.Concernant les tâches à venir, le Comité permanent du Comité demande de continuer à traiter les affaires en suspens et attirant d'opinion publique. Il a demandé, d’ici fin d’année, de vérifier et de traiter 10 affaires, de publier les actes d'accusation pour cinq affaires, de juger 10 autres, y compris des affaires survenues au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB, de la Société Viet A, du groupe FLC, de Tan Hoang Minh, de Saigon Co.op...Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a demandé une coordination plus efficace entre les organes compétentes. Ces derniers doivent rechercher, proposer, compléter, ajuster et modifier les lois conformément à la réalité.Lors de cette réunion, le Comité permanent du Comité a demandé aux agences compétentes de mettre en œuvre de toute urgence et strictement les recommandations et propositions dans le Rapport sur les résultats de la direction de la supervision du Comité chargé des affaires du Parti de l'Assemblée nationale, de diriger l'examen et de clarifier les responsabilités des collectifs et des individus concernés et rendre compte des résultats à la 25e réunion du Comité. - VNA