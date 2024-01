Lors de l'entretien. Photo : VNA

Lao Cai (VNA) - Un entretien pour évaluer la mise en œuvre du contenu de la coopération en 2023 entre la ville de Lao Cai, les districts de Muong Khuong, Bat Xat, Bao Thang (province de Lao Cai) et le district de Hekou (province du Yunnan , Chine) a eu lieu le 31 décembre, dans la ville de Lao Cai, province éponyme, dans le Nord du Vietnam.Les localités se sont mises d'accord sur le contenu de la coopération en 2024, soulignant qu'elles continueront à renforcer les échanges d’amitié, la promotion des investissements, la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, des parcs industriels, de la culture, du tourisme, de l’éducation, des sports, de la formation du personnel, de la santé, du travail transfrontalier...; la gestion des frontières et des postes-frontières ; la protection de l'environnement écologique; la coopération dans le domaine de la technologie agricole; la promotion de l’exportation de produits agroalimentaires de haute qualité et le commerce électronique transfrontalier.Les localités ont convenu d'organiser annuellement un entretien sur le travail du Parti et de l’administration entre la délégation de la ville de Lao Cai, des districts de Bat Xat, Bao Thang et de Muong Khuong (province de Lao Cai, Vietnam) et la délégation du Parti, de l’administration du district chinois de Hekou.Dans la soirée du 31 décembre, a eu lieu le programme d'échange culturel et artistique "Saluer le Nouvel An 2024" entre la ville de Lao Cai et le district de Hekou.-VNA