La cérémonie de remise des Prix nationaux de la presse sur l’édification du Parti 2023. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La cérémonie d'annonce et de remise des 8es Prix nationaux de la presse sur l'édification du Parti 2023, appelés "Bua liêm vàng" (Marteau et Faucille d'or), s'est tenue ce jeudi soir au Palais culturel du Travail et de l'Amitié à Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.



Il y a eu 2 216 œuvres envoyées pour ces Prix nationaux de 2023 – l’année ayant enregistré le plus grand nombre d’œuvres participants. Six Prix A, 12 Prix B, 18 Prix C, six Prix thématiques et 30 prix d’encouragement ont été remis.

Prenant la parole, Pham Minh Chinh a déclaré qu'à travers huit éditions, le Prix "Bua liêm vàng" a affirmé sa valeur, son attractivité et sa diffusion pour le travail d’édification du Parti et du système politique et la formation d'un contingent des cadres. Les prix affirment aussi la profonde conscience politique et l'éthique professionnelle des journalistes dans tout le pays.



Il a déclaré que les œuvres avaient suivi de près les politiques et les points de vue sur le travail d’édification du Parti, reflétant de manière frappante les activités politiques au sein du Parti ; des questions particulièrement urgentes telles que l’édification de la culture et de la morale au sein du Parti, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, la lutte contre les opinions fausses et déformées, la protection du fondement idéologique du Parti... Les oeuvres ont également proposé des solutions pour surmonter les difficultés, susciter le souhait de développer durablement le pays.

Des dirigeants à la cérémonie de remise des Prix. Photo : VNA



Il a estimé que, durant huit éditions, les Prix "Bua liêm vàng" ont affirmé son prestige et sa position dans le système national de la presse, recevant une attention des Comités du Parti à tous les niveaux, attirant la participation d'un grand nombre des gens. C'est vraiment un événement bienvenu et attendu à l’occasion de la célébration de la fondation du Parti et c'est aussi une affirmation de la marque et du prestige des Prix.



Dans les temps à venir, le chef du gouvernement a souhaité que les Prix continue à promouvoir les résultats obtenus, à contribuer davantage à la tâche d’édification et de rectification du Parti, d’édification du système politique et d’un contingent des cadres sain et puissant qui contribuent positivement et efficacement à l’œuvre d’édification et de protection de la Patrie. - VNA