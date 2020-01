Carte sur la gestion des terrains de l’aéroport Mieu Mon, présentée le 27 août 2019. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique a donné le 9 janvier des informations sur une affaire de troubles à l’ordre public et d’actes d’opposition à l’encontre de personnes exerçant des fonctions publiques, survenue dans la commune de Dong Tam, district de My Duc, Hanoï.

Depuis le 31 décembre 2019, des unités du ministère de la Défense travaillent avec les forces compétentes pour construire des murs de clôture pour protéger l’aéroport Mieu Mon à Hanoï selon un plan prévu.

Dans le processus de construction, le matin du 9 janvier 2020, certaines personnes ont eu des actes d’opposition et utilisé des grenades, des cocktails Molotov et des couteaux de lancer…, pour attaquer les forces compétentes et les personnes exerçant des fonctions publiques et causer des troubles à l’ordre public. Trois cadres et soldats des forces de Sécurité publique se sont sacrifiés, un opposant est mort. Un autre opposant a été blessé.

Selon le ministère de la Sécurité publique, les forces compétentes ont neutralisé et arrêté les personnes ayant gravement violé la loi, pour des procédures judiciaires appropriées.

Actuellement, les unités concernées sont en train de construire des murs de clôture de l’aéroport Mieu Mon selon le plan prévu. -VNA