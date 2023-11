Un vol au départ de la préfecture japonaise d'Hokkaido a atterri le 16 novembre à l'aéroport international de Van Don, dans la province vietnamienne de Quang Ninh. Photo : VNA

Quang Ninh, 17 novembre (VNA) - Un vol au départ de la préfecture japonaise d'Hokkaido a atterri le 16 novembre à l'aéroport international de Van Don, dans la province vietnamienne de Quang Ninh, dans le nord-est du Vietnam, marquant le premier vol direct entre ces deux destinations.Le vol transportait 274 passagers, dont une délégation de la préfecture de Hokkaido conduite par son gouverneur Suzuki Naomichi et des représentants d'entreprises japonaises.La visite de cette délégation japonaise au Vietnam s'inscrit dans le cadre du Festival Hokkaido à Ha Long en 2023, organisé à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon et du 60e de la fondation de la province de Quang Ninh.L'événement vise également à concrétiser l'accord d'échange et de coopération entre Hokkaido et Quang Ninh signé le 9 septembre 2022. Il contribuera également à développer l'amitié et la coopération entre les deux localités, à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles et à promouvoir une collaboration étendue et étendue dans les domaines où les deux parties ont des atouts.Lors de la cérémonie d'accueil, des représentants de la province de Quang Ninh et de l'aéroport international de Van Don ont informé du potentiel de coopération touristique entre les deux parties.Le gouverneur d'Hokkaido a exprimé sa joie et sa surprise de voir ce premier vol reliant Hokkaido à Quang Ninh complet, prouvant le grand intérêt des Japonais pour Quang Ninh, le Vietnam en général.Les représentants de l'aéroport ont souhaité que les autorités d'Hokkaido et de Quang Ninh soutiennent les compagnies aériennes pour lancer des vols directs reliant les deux localités.Après près de 5 ans d'exploitation, l'aéroport international de Van Don a accueilli 6.131 vols, dont 560 internationaux, avec un total de 755.000 passagers, dont près de 80.000 étrangers.- VNA