Quang Binh (VNA) - La province de Quang Binh (Centre) met en œuvre de manière synchrone et drastique diverses solutions pour contribuer aux efforts de faire retirer le « carton jaune » de la Commission européenne et de promouvoir le développement durable de la pêche.La province de Quang Binh est actuellement l'une des localités du pays dotée d'une grande flotte de pêche avec plus de 3.600 bateaux d’une longueur d’au moins 6 mètres. Plus de 1.100 navires de 15 mètres ou plus ont installé des équipements de surveillance des voyages, soit un taux de 96%. La province met régulièrement à jour les données de ses navires de pêche sur la base de données de pêche du Vietnam.Contribuant aux efforts de faire retirer le « carton jaune » de la Commission européenne (CE), Quang Binh a sérieusement mis en œuvre les directives du gouvernement, publié rapidement des documents d’instruction et organisé des inspections sur la mise en œuvre des tâches de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).Au cours des neuf premiers mois de 2023, les organes compétents de la province ont organisé près de 70 conférences sur la lutte contre la pêche INN avec la participation d’environ 4.700 personnes. Près de 5.000 armateurs, capitaines de navires de pêche ont signé un engagement à ne pas commettre la pêche INN.Selon Doan Ngoc Lam, vice-président permanent du Comité populaire provincial, en parallèle, les organes compétents cherchent à réorganiser les activités d'exploitation de la pêche dans une direction durable et efficace, améliorant ainsi la vie des populations. Ils appliquent des mesures fortes pour empêcher les navires de pêche locaux d’exploiter et de pêcher illégalement dans les eaux étrangères…-VNA