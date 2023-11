Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, reçoit le gouverneur de la province sud-coréenne de Gyeongsangbuk-do, Lee Cheol Woo. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, a reçu le 27 novembre le gouverneur de la province sud-coréenne de Gyeongsangbuk-do (Gyeongsang du Nord), Lee Cheol Woo, en visite de travail dans la ville.



Appréciant le Festival culturel et touristique Ho Chi Minh-Ville - Gyeongsangbuk-do qui vient de s'ouvrir dans la mégapole du Sud, Nguyen Van Nen a souligné l'importance de développer la culture au même niveau que le développement économique.



De son côté, Lee Cheol Woo a indiqué que la province de Gyeongsangbuk-do abrite un grand nombre de Vietnamiens et qu'un village vietnamien est en construction dans son district de Bonghwa, avec des caractéristiques uniques de la culture vietnamienne.

Dans la soirée du 27 novembre, la cérémonie d'ouverture du Festival culturel et touristique Ho Chi Minh-Ville - Gyeongsangbuk-do a eu lieu au parc du 23/9 dans le premier arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.



Lors de l'événement, le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, a émis l'espoir que ce festival contribuerait à faire promotion de l'image de Gyeongsangbuk-do, à intensifier la coopération touristique et culturelle entre les deux localités, et à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée.



Selon lui, grâce à la participation de nombreuses entreprises avec des stands couvrant divers domaines, le Festival permettra aux visiteurs de découvrir les caractéristiques culturelles, gastronomiques, artistiques et musicales de Gyeongsangbuk-do, qui abrite des villages centenaires, des festivals traditionnels uniques et de nombreux sites du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.



Lee Cheol Woo, gouverneur de la province de Gyeongsangbuk-do, a souligné qu’actuellement, le Vietnam compte plus de 9.000 entreprises sud-coréennes en opération et est l'un des trois principaux partenaires commerciaux de la République de Corée. De plus, il est considéré comme un "pays allié" avec plus de 40.000 mariages entre des Sud-coréens et des Vietnamiens.



Lee Cheol Woo a souhaité voir le Vietnam et Gyeongsangbuk-do continuer à élargir leurs échanges.



Durant ce Festival qui se poursuit jusqu'au 29 novembre, les visiteurs ont l'opportunité de visiter des stands présentant des produits traditionnels et des attractions touristiques de Ho Chi Minh-Ville et de Gyeongsangbuk-do, ainsi que de participer à des jeux folkloriques traditionnels, des programmes musicaux et de danse, des expositions d'art et de promotion de la culture, et un défilé de mode, entre autres. -VNA