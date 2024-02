Confection des banh chung lors du Tet. Photo : VNA



Après une décennie de mise en œuvre, plus de 168.240 programmes «Têt du rassemblement – le printemps du partage » ont été organisés, attirant la participation de plus de 29 millions de travailleurs pour un montant de plus de 17.000 milliards de dongs. Hanoï (VNA) - Selon des derniers rapports des localités, près de 7,5 millions de syndicalistes et de travailleurs ont bénéficié des activités de soins du Têt de la part des divers échelons du syndicat pour un coût total de plus de 4.241 milliards de dongs dont près de 1.800 milliards de dongs (42,44 %) en provenance des sources de socialisation.Les syndicats à tous les niveaux ont organisé 14.664 programmes « Têt du rassemblement – le printemps du partage », attirant plus de 3 millions de travailleurs dont plus de 1,8 million ont reçu des cadeaux, pour un montant total de près de 1.022 milliards de dongs. Ces programmes sont destinés à de nombreux groupes de travailleurs en situation difficile, issus des ethnies minoritaires, victimes d'accidents du travail ou atteints de maladies professionnelles et ceux qui ont perdu leur emploi.Après une décennie de mise en œuvre, plus de 168.240 programmes «Têt du rassemblement – le printemps du partage » ont été organisés, attirant la participation de plus de 29 millions de travailleurs pour un montant de plus de 17.000 milliards de dongs.

A l’occasion du Têt 2024, les syndicats à tous les niveaux ont rendu visite et offert des cadeaux d'un montant total de plus de 4.006 milliards de dongs à près de 7,2 millions de travailleurs. Photo : VNA

La 2e édition du programme « Marché syndical du Têt 2024 » continue de devenir une activité importante des syndicats à tous les niveaux. Ce programme organisé sous forme hybrique avec 25 activités organisées à tous les niveaux a attiré environ 390.000 travailleurs avec un budget estimé à plus de 120 milliards de dongs.



En particulier, la CGTV en coordination avec les plates-formes électronique Shopee et Tiki pour lancer le programme «Le marché syndical 2024 » avec plus de 30.000 articles vendus à des prix préférentiels. Du 15 au 29 janvier, 48.056 syndicalistes ont reçu une aide unitaire de 300.000 dongs et plus de 37.000 travailleurs ont acheté des marchandises pour un montant total de plus de 10 milliards de dongs.



Les syndicats à tous les niveaux continuent d’offrir des billets de train, de bus, d'avion pour aider des travailleurs à rentrer chez eux, accueillir le Têt en sécurité et à retourner au travail après le Têt,.



Grâce à ce programme, 162.818 travailleurs ont reçu des billets de train, de bus et d'avion, pour un montant total de près de 76 milliards de dongs. De même, les syndicats à tous les niveaux en coordination avec les employeurs ont organisé 3.382 bus gratuits pour ramener 112.000 travailleurs chez eux pour un montant total de près de 31 milliards de dôngs.



-VNA