Près de 300 compétiteurs au tournoi de judo à l'occasion des 50 ans des relations Vietnam-Japon. Photo : VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le tournoi de judo à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations Vietnam-Japon et le Championnat provincial de judo Ba Ria-Vung Tau élargi 2023 tenus dans la soirée du 11 novembre au complexe sportif provincial éponyme ont attiré près de 300 compétiteurs de 17 délégations de 13 provinces, villes, secteurs et clubs.Lors du tournoi de judo célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Japon, le premier prix a été remis à l'équipe japonaise (7 médailles d'or), les deuxième et troisième respectivement à l’équipe de Ba Ria-Vung Tau (une d'or, 3 d'argent et 4 de bronze) et à l’équipe vietnamienne (3 d'argent et 4 de bronze).Lors du tournoi provincial de judo de Ba Ria-Vung Tau élargi 2023, la première place est revenue au complexe sportif de la province de Ba Ria-Vung Tau (3 médailles d'or, 3 d'argent et 5 de bronze), les deuxième et troisième respectivement à la délégation de l’Armée (3 médailles d'or, 3 d'argent et 5 de bronze), et à celle de Tra Vinh (3 d'or, 2 d'argent).Ces deux tournois entraient dans le cadre de la Semaine culturelle Vietnam - Japon, destinée à renforcer les relations culturelles et sportives entre les deux peuples. - VNA