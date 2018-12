Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Phan Van Giang, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense a reçu lundi à Hanoï une délégation de la Force d’auto-défense et du Fonds Sasakawa du Japon, conduite par le contre-amiral Yoshihiro Goka, en visite au Vietnam pour participer au 9e Echange de défense Vietnam-Japon.

Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam et le Japon entretenaient des relations de longue date, partageaient des similitudes en matière d’histoire et de culture. Les liens bilatéraux se sont fortement développés avec la confiance en politique et la coopération efficace dans l’économie, la défense et la sécurité, l’agriculture, la culture, les sports, le tourisme et etc. La coopération dans la défense s’est aussi développée et est devenu le pilier dans les relations bilatérales.

Yoshihiro Goka s’est déclaré convaincu qu’avec la détermination et la coopération fidèle, les liens bilatéraux Vietnam-Japon, notamment ceux dans la défense, continueront s’évoluer pour les intérêts des deux parties. -VNA