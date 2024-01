Hanoï (VNA) - D'après des experts, le Vietnam devrait atteindre son objectif de 14-15 millions de visiteurs étrangers en 2024.Les résultats d'une enquête menée par la société Vietnam Report auprès d’entreprises du tourisme et de l'hôtellerie montrent que 66,7% des entreprises du secteur sont optimistes quant aux perspectives du tourisme en 2024. Parmi elles, 92,9% prévoient une forte augmentation de leur chiffre d’affaires, et 85,7% s'attendent à une croissance des bénéfices et du nombre de visiteurs.Vu Dang Vinh, directeur général de la société Vietnam Report, a déclaré que la confiance des entreprises est justifiée, grâce à la nouvelle politique de délivrance de visas électroniques (e-visa) aux citoyens de tous les pays et territoires, ainsi qu'à la possibilité pour les visiteurs de certains pays de rester au Vietnam sans visa pendant 45 jours, en vigueur depuis le 15 août 2023. Cette politique a reçu un soutien enthousiaste de la part des professionnels du secteur.L'assouplissement de la politique des visas a réellement offert une opportunité en or au tourisme vietnamien, avec plus d'un million de visiteurs étrangers au cours des quatre derniers mois de 2023, dépassant largement les prévisions initiales.En 2024, cette politique continuera d'être le principal moteur de croissance pour le tourisme vietnamien selon 92,9% des entreprises interrogées, a-t-il ajouté.L'année dernière, le Vietnam a accueilli de nombreux tournois internationaux tels que le Tournoi international de volley-ball féminin - VTV Cup, ou le Tournoi de volley-ball des clubs féminins d’Asie, contribuant à promouvoir l'image du pays et de son peuple. En outre, en 2023, le Vietnam a reçu un grand nombre de récompenses lors des World Travel Awards, l'occasion en or de promouvoir le tourisme vietnamien à l'échelle mondiale.Conscientes de l’importance des événements pour le tourisme, 85,7% des entreprises interrogées ont choisi de promouvoir le tourisme à travers des événements culturels et sportifs internationaux, ainsi que des festivals et foires touristiques.Selon World Data, le taux de croissance du nombre de visiteurs au Vietnam a dépassé celui de l'Indonésie, le plaçant ainsi dans le top 4 en Asie du Sud-Est.Pour ces raisons, il est tout à fait possible de croire à une percée et à un fort développement de l'industrie touristique vietnamienne cette année, a souligné Vu Dang Vinh. -VNA