Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Le cinquième test de vietnamien au Japon a été organisé dimanche 19 juin à Tokyo par l’Ecole japonaise des langues étrangères (JCFL- Japan College of Foreign Languages).



Au total, 815 personnes ont participé à ce test qui détermine six niveaux de maîtrise du vietnamien. Selon le président du Conseil du test, Masayoshi Fujino, les candidats venaient de différentes localités du Japon, le plus âgé avait 77 ans et le plus jeune, 11 ans.

Photo: VNA

Le directeur de JCFL, Ise Yoji, a déclaré que ces dernières années, les relations entre le Vietnam et le Japon avaient connu un fort développement dans tous les domaines. Par conséquent, la demande d’apprendre le vietnamien au Japon augmente de plus en plus malgré le COVID-19, a-t-il annoncé.

JCFL, qui appartient à la Fondation d'éducation à but non lucratif Bunsai Gakuen, est la première et la seule unité à ce jour chargée d'organiser des tests de vietnamien et de délivrer des certificats de maîtrise de la langue vietnamienne au Japon. -VNA