Photo : VNA

Da Nang (VNA) - La première course à pied sur la péninsule de Son Trà, dans la ville de Dà Nang (Centre), intitulée "VTV8 Run - Son Tra run challenge 2023", a eu lieu le 24 décembre, attirant de nombreux coureurs nationaux et internationaux.Plus de 1 500 personnes ont participé à la course sur les distances de 6 km, 16 km et 26 km, parmi lesquelles des coureurs professionnels tels que Nguyen Thanh Phuc, Nguyen Thanh Ngung, Pham Thanh Vy ou Vo Ngoc Thanh.Cet événement, organisé par le Centre de télévision du Vietnam dans la région Centre - hauts plateaux du Centre (VTV8), en collaboration avec le Comité populaire de l’arrondissement de Son Trà et la société Thành An, visait à sensibiliser le public à la protection de l’environnement marin et insulaire.Truong Duy Hoa, directeur adjoint du VTV8, a déclaré que cette première course à pied organisée dans la péninsule de Son Trà devrait promouvoir un mode de vie sain tout en encourageant la communauté à s'engager dans la protection de l’environnement marin et insulaire, en mettant en valeur la beauté de la culture et de la nature de la péninsule.Située à seulement 10 km du centre de Dà Nang, Son Trà est la seule péninsule forestière du Vietnam et constitue une destination idéale pour les vacanciers.Entourée par la mer sur trois côtés et bordant une zone urbaine dense de l'autre côté, Son Trà a su préserver son écosystème forestier. La péninsule surprend les scientifiques par sa flore et sa faune uniques.Son Trà ne représente que 0,014% de la superficie du pays, mais abrite 37,8% de l'ensemble des espèces de flore et près de 9,4% des espèces de faune du Vietnam. -VNA