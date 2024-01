Les touristes au Pont d'Or à Da Nang. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - The Outbox Company (Outbox), une société pionnière d'études de marché et d'analyse de données touristiques au Vietnam, a publié, le 17 janvier, le rapport d'analyse du tourisme du Vietnam en 2024, selon lequel, les touristes étrangers au Vietnam devraient augmenter en 2024.

Selon ce rapport, l'industrie aéronautique vietnamienne s'est redressée de manière impressionnante après avoir assoupli les restrictions de voyage liées au COVID-19 dans le pays et à l'étranger. Le Vietnam est également rapidement devenu le marché aérien domestique qui connaît la reprise la plus rapide au monde et devrait devenir le 5e marché aérien dans le monde ayant la croissance la plus rapide au monde d'ici 2035.

En outre, malgré les défis de l'année 2022 et la hausse des coûts d'exploitation en 2023, l'industrie hôtelière vietnamienne fait preuve d’une résilience.

Concernant les réalisations du tourisme vietnamien en 2023, un représentant d’ Outbox a déclaré que le secteur touristique vietnamienne avait connaît une reprise significative avec le nombre de touristes internationaux atteignant 12,59 millions, soit près de 4 fois plus élevé que l'année dernière.

Le point culminant du tourisme vietnamien en 2023 est la diversité des sources touristiques internationales au Vietnam, notamment des pays d'Asie de l'Est comme la Chine, la République de Corée... Le tourisme vietnamien a encore un potentiel de croissance dans un certain nombre d'autres régions.

Plus précisément, l'Inde est devenue un marché attractif pour le tourisme vietnamien, avec une population riche et un intérêt croissant pour le tourisme. -VNA