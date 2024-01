Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les défis dus aux conflits géopolitiques dans de nombreux endroits, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale en pièces détachées et des exportations..., auront des impacts significatifs sur l'objectif de croissance économique du Vietnam en 2024.



Le Dr. Can Van Luc, membre du Conseil consultatif national des politiques financière et monétaire, a donné des évaluations concrètes sur les perspectives économiques en 2024 lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).



Selon lui, cette année, le monde est toujours confronté à de nombreuses difficultés. Notamment, les conflits en mer Rouge entraveront la circulation et le transport de biens et services, entraînant une augmentation des coûts logistiques. Les questions liées à la sécurité alimentaire et énergétique restent également un risque qui mérite l'attention. En outre, la montée du protectionnisme commercial a eu un impact significatif sur l'intégration et le commerce international du Vietnam.

Le Dr. Can Van Luc a estimé qu'il était nécessaire de suivre de près la situation internationale, tant sur le plan socio-économique que financier, ainsi que sur la sécurité énergétique et alimentaire, afin d'élaborer des scénarios de réponse appropriés de manière proactive.



De plus, il est important de continuer à améliorer les institutions et à promulguer des cadres juridiques pour de nouveaux modèles économiques tels que l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, la transition énergétique...



Concernant les perspectives économiques du Vietnam en 2024, le Dr. Can Ba Luc a estimé que la reprise de l’économie nationale au cours des derniers mois de 2023 créerait un élan pour la reprise et la croissance en 2024, rappelant que le gouvernement vietnamien avait fixé comme objectif une croissance de 6,5% en 2024. En outre, les exportations nationales devraient se redresser, voire connaître une croissance positive de 5 % cette année, a-t-il indiqué. -VNA